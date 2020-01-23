Fikret Orman: Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem!

Son yapılan Futbol A.Ş Genel Kurulu’nda ibra edilmeyen Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, sert açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da canlı yayına katılan Orman, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye yüklendi. Futbol A.Ş’nin yeni yönetim kuruluna girmeyen Çebi’nin, 2012’de de şirkete yönetici olmak istemediğini anlatan Fikret Orman, “SSK ve vergi borçlarından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sorumludur. Kefalet imzasını atmak istemediği için girmedi. Sen kendi şirketine güvenmezsen kim güvenecek? Çebi, o zaman icra kurulu başkanıydı, zarar açıklanıyordu. O zaman kendini de ibra etmeseydin” diye konuştu.

ALİ KOÇ ÖRNEĞİ

“Güçlü başkan diye geldiler davul çalarak” diyen Orman, “Güçlü başkansa (Çebi) gelecek para koyacak. Bu olayları bilerek geldiler. Biz bulduysak, yeni yönetim de bulacak parayı. Fenerbahçe’nin borcu iki katımız. Başkanı (Koç) para koydu, Aziz Yıldırım’a laf ettiğini duydunuz mu? Beşiktaş’ın gündemi ileriye bakmak. Kulüp, umut üzerine yönetilir. ‘Beşiktaş’ta kimsenin parası kalmaz’ deniyor ya, parayı koyacak” ifadelerini kullandı.

“ÇEBİ İLE BİR ARAYA GELMEM”

Fikret Orman, Çebi ile artık bir araya gelmeyeceğini söyleyerek, “Ahmet Nur Çebi’ye mesaj yollattım. ‘Beni topun içerisine sokmaya çalışmasınlar, işlerine baksınlar. Ben konuşursam zedelenirler’ dedim. Başkan seçildiğinde aradım, telefonu kapalıydı. Sonra ‘hayırlı uğurlu olsun’ diye mesaj attım. Gayet güzel ve sempatik bir mesaj attım, burada da duruyor. Cevap vermedi. Ondan sonra da bir araya gelme fırsatımız olmadı. Bu dakikadan sonra da bir araya gelmem ben. Gönül ilişkimizin olduğunu zannediyordum” dedi.

“TÜRKİYE KUPASI’NI ÖNEMSEMEZDİM”

“İbra konuları gündem olunca, lig başladı. Tatsız bir süreç oldu. Dün kupa maçının sonuna doğru bakabildim. Skoru da görünce moralim bozulmasın diye bakmadım. Beşiktaş hiçbir zaman Türkiye Kupası’nı önemsemez. Başkan olduğum dönemde Türkiye Kupası’nı çok önemsemezdim. Beşiktaş’ın esas hedefi şampiyonluktur. Havlu atacak dönemde değiliz. Her şey çok çabuk değişir. Beşiktaş en iyisini yapmaya çalışacak.”

“BOYKO TRANSFERİ BAŞARISIZDI”

“3 ya da 4 kulübü yazın. Transferlerin hangisi yüzde yüz doğru olmuştur. Biz oyuncu satarak kulübümüzü yaşattık. Yapabileceğimiz en büyük sponsor anlaşmasını, tarihin en önemli forma satışını yaptık. Gelirlerimizi artırmamıza rağmen hep geçmiş dönemlerin borçlarını ödedik. Baktığınız zaman yüzde 70-80 doğru transfer, yüzde 20’si başarısız transferdir. Dönemimde yaptığımız Boyko transferi başarısızdı. Hasic çok önemli bir yetenek. Bu transferler hocanın da onayıyla yapıldı.”

“BEŞİKTAŞ’IN OYUNCU KADROSU ÇOK İYİ”

“Takımın sahada aldığı sonuçlar, takımı değerli ya da değersiz kılar. Sivas’ın buraya gelmesini kimse sene başında tahmin etmezdi. Beşiktaş da 6 maç üst üste kazandı. Beşiktaş’ın kadrosu çok iyi. Burak, Gökhan, Caner gibi önemli oyuncularımız mevcut. Oğuzhan, Oğuzhan gibi oynamış olsa müthiş bir oyuncu. Sezon başında negatifle başladık. İkinci maçımız Rize karşılaşması. Kaptanımıza laflar ve ‘yönetim istifa’ tezahüratları. Negatifle başladık. O negatifle devam edemeyeceğimizi biliyordum. Artık şikayetler, homurdanmalar artmaya başlamıştı. Beşiktaş’ın kadrosu iyi. İstikrar ve güç birliği yapılabilir ise bu sene iyi bir sonuçla bitirebilir. Hem kadromuz hem de teknik kadromuz yeterli, sahip çıkmalıyız.”