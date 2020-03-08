Fikret Orman ve Tuğba Coşkun yürüyüşte

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün önceki başkanı Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun ile güzel havanın tadını yürüyüş yaparak çıkardı.
Geçtiğimiz Eylül ayında Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanlığından istifa eden Fikret Orman, bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
Beşiktaş’ın ekonomik olarak kötü durumda olmasının sorumlusu olarak gösterilen ve her daim eleştirilen Orman, geçtiğimiz yaz aylarında Tuğba Coşkun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili birlikteliklerine devam ederken, önceki gün bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.