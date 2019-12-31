Fikret Şeneş kimdir? Fikret Şeneş hayatını ne zaman kaybetti?

Ünlü söz yazarı Fikret Şeneş yüzlerce şarkı yaparken, birçoğu unutulmazlar arasına girmeyi başardı. İşte Fikret Şeneş hayatı…

FİKRET ŞENEŞ KİMDİR?

Fikret Şeneş 1921 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ilk kadın Türk şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı 290’a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandırmıştır. Şarkıları büyük ilgi görmüştür.

1950’lerin ortalarında, 30’lu yaşların başında olan Fikret Şeneş ilk şarkı sözlerini Erol Büyükburç’a yazmış, şan dersi almış ve piyano çalmıştır. 1960’ların sonunda ilk Türkçe söz yazdığı şarkı “İki Yabancı” olmuştur. Günümüze dek Türk pop müziğinde popüler sanatçılara yüzlerce şarkı yazmıştır.

Fikret Şeneş’in annesi Calibe Hanım eşiyle birlikte tek kızlarına “Şeneş” soyadını dönemin Soyadı Kanunu’yla birlikte kendileri seçmiştir. İstanbul Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra konservatuvarın şan bölümüne yazılan Fikret Şeneş evlendiği için konservatuvarı bitiremeden ayrılmıştır. Bedii Bey ile 18 yıl süren evlilik yapmıştır.

Türkçe sözlerini yazdığı 290’a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü söz yazarı Fikret Şenes vefat etti. En son 1996 yılında Ajda Pekkan için ‘Bir Hata’ adlı şarkıyı yazan Şeneş, son üç yıldır alzheimer tedavisi görüyordu.

Sözlerini yazdığı 290’a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran Şeneş’in şarkıları arasında “Haykıracak Nefesim”, “Yeniden Başlasın”, “Kimler Geldi Kimler Geçti”, “Hoş Gör Sen”, “Bir Başkadır Benim Memleketim” gibi çok ünlü eserler yer alıyor.