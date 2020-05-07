Fildişi Sahili ve Kamerun'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli kaldırılacak

DAKAR (AA) – Afrika ülkeleri Fildişi Sahili ve Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılarak normal hayata kademeli geçiş başlayacak.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, ilan edilen acil durum ve uygulanan sokağa çıkma yasağının ülke ekonomisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu bu nedenle yönetim olarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararını aldıklarını belirtti.

Ülkede 21 Nisan'dan bu yana hiçbir Kovid-19 vakasının görülmediği bilgisini paylaşan Ouattara, sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren kaldırılacağını ve üniversiteler dahil tüm okulların açılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ouattara bu kapsamda kapatılan restoran, bar, eğlence ve sinema salonlarının tekrar açılacağını, başlangıçta 50 kişiye kadar izin verilen toplanma sınırının sosyal mesafe kuralı gözardı edilmeden 200 kişiye yükseltildiğini aktardı.

Ülkenin en kalabalık kenti Abidjan'da ise sokağa çıkma yasağının 15 Mayıs'a kadar devama edeceğini belirten Ouattara yasağın saatlerinin 23.00- 04.00 olarak değiştirildiğini söyledi.

Ouattara bu bölgede kalabalık toplanmaların 50 kişi sınırının devam ettiğini halka açık yerlerin ve okulların ise yine 15 Mayıs itibarıyla açılacağını kaydetti.

– Kamerun'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

Kamerun'da ise hükümet, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde kısmi hafifletmeye gidildiğini duyurdu.

Başbakan Joseph Ngute, hijyen önlemleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet edilmesi şartıyla restoranların, barların ve eğlence mekanlarının saat 18.00'de kapanması ile yolcu taşımacılığına ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, ülkede 2020 yılının ikinci üç aylık döneminde işletmelere vergi denetimi uygulanmayacak ve mevcut krizden etkilenen ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunan işletmelerin borçları dondurulacak.

Salgınla mücadele amacıyla vakıflar ve şirketler tarafından toplanan bağışlar tüm vergilerden muaf tutulacak, Douala ve Kribi Limanlarına yanaşan gemilerden de üç ay boyunca "Duraklama Vergisi" alınmayacak.