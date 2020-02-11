Filipinler, ABD ile askeri anlaşmayı feshediyor: ‘Kendimize güvenmemizin zamanı geldi’

Konuk Kuvvetler Anlaşması konusunda geçtiğimiz ay ABD’ye gözdağı veren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kararını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte’nin anlaşmanın iptal edilmesi için hükümeti görevlendirdiğini belirtti.

Panelo, Duterte’nin şu sözlerini aktardı; “Kendimize güvenmemizin zamanı geldi, kendi savunmamızı kuvvetlendireceğiz ve başka bir ülkeye güvenmeyeceğiz.”

Anlaşmanın feshi konusundaki kararın Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr tarafından imzalandığı ve başkent Manila’daki ABD Elçiliğine gönderileceğini aktarıldı.

Meşruiyet ve yasal dokunulmazlık sağlıyordu

1998’de imzalanan söz konusu anlaşma ABD askerlerinin Filipinler’deki meşruiyetini sağlıyordu. Ayrıca askerlere yasal dokunulmazlık ve bazı haklar tanıyordu.

Anlaşmanın feshi geçtiğimiz ay gündeme gelmişti. Rodrigo Duterte, uyuşturucu savaşında ‘sağ kolu’ olan eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa‘nın ABD’ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, Washington’ı ‘ülkedeki askerlerini geri göndermekle’ tehdit etmişti.

Duterte, “Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Konuk Kuvvetler Anlaşması’nı lağvederim” demişti.

Diğer ülkelere yeşil ışık

Öte yandan Salvador Panelo, Filipinler’in başka ülkelerle Konuk Kuvvetler Anlaşması imzalamaya açık olduğunu belirtti, ancak anlaşmanın ‘karşılıklı çıkara dayanması ve tek taraflı olmaması’ şartını koştu.

ABD ve Filipinler, Rodrigo Duterte’nin göreve geldiği 2016’ya kadar Asya-Pasifik bölgesinde önemli stratejik ortaklar olarak görülüyordu. ABD, özellikle Güney Çin Denizi konusunda Çin ile yaşadığı anlaşmazlıklarda Filipinler’e destek oluyordu.

Ancak Duterte’nin göreve gelmesiyle tansiyon yükseldi. Orantısız şiddet ve yargısız infaz iddialarıyla gündeme gelen uyuşturucuyla mücadelesi konusunda ABD’den gelen eleştirilere tepki gösteren Duterte, pek çok ABD’li diplomatın ülkeye girişini de yasaklamıştı.