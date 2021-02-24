Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması’nı feshetme kararını halka danışacak

ANKARA (AA)- Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD askerlerinin Filipinler'de bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) feshetme konusunda halkın görüşünü alacak.

Ülke basınında yer alan habere göre, Duterte, VFA’nın geleceğine ilişkin henüz bir karara varmadığını açıkladı.

Halktan söz konusu anlaşmanın feshedilmesi ya da yenilenmesiyle ilgili görüş bildirmelerini isteyen Duterte, ulusal kamu hizmeti hattı aracılığıyla herkesin fikirlerini belirtebileceğini ifade etti.

– ABD ordusunun varlığı Çin için önemli denge unsuru

İki ülke arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personeli vizeden muaf tutuluyor.

Filipinler, 11 Şubat 2020'de VFA'yı tek taraflı feshettiğini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na bildirdiğini duyurmuş, daha sonra Duterte'nin talimatı doğrultusunda Haziran 2020'de VFA'yı feshetme kararını 6 ay süreyle askıya almıştı.

ABD ordusunun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.