Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den şaşırtan karar: Siyaseti bırakıyorum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022’deki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı olma ihtimaline kapıyı kapatarak siyaseti bırakacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yaptığı sıra dışı çıkışlar ve dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaset sahnesinden inmeye hazırlanıyor.

2016 yılından bu yana ülkeyi yöneten 76 yaşındaki Duterte, görev süresinin sonuna yaklaşırken şaşırtan bir karar verdi. 2022 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olamayan Duterte’nin PDP-Laban Partisi’nin Devlet Başkanı Yardımcısı adayı olması beklenirken, bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Bugün sürpriz bir açıklamada bulunan Devlet Başkanı Duterte, görev süresinin sona ermesinin ardından Başkan Yardımcısı adayı olmayacağını ve siyaseti bırakacağını duyurdu. Duterte, PDP-Laban Partisi’nin kendisi yerine Başkan Yardımcısı adayı olarak Senatör Bong Go’yu gösterdi.

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