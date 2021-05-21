Filistin Başbakanı, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan memnun

RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan övgüyle söz etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Iştiyye, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için başta Mısır tarafından olmak üzere sarf edilen tüm uluslararası çabalardan memnuniyet duyduklarını belirten Iştiyye, "İsrail, 11 gün süren bu korkunç savaş boyunca öldürme, korkutma ve soykırım gibi suçlar işledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktaran Iştiyye, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacaklarını kaydetti.

– Doğu Kudüs'teki Filistinliler de ateşkesi kutluyor

Öte yandan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Doğu Kudüs'teki Filistinli gençler de sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları atan gençlere, Kudüs sakinleri araçlarının kornalarını çalarak eşlik etti.

İsrail ile Hamas'ın vardığı ateşkes anlaşması bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.