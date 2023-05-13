Filistin Başbakanı’ndan BM’ye İsrail çağrısı

Iştiyye, İsrail güçlerinin bugün Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

BM’ye, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da işlediği katliamların durması için acil müdahale çağrısında bulunan Iştiyye, İsrail’in boykot edilmesine ilişkin uluslararası kanunların aktif hale getirilmesini ve faillerin cezadan kurtulmasına izin verilmemesini istedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan, Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Ramallah’ta düzenlediği toplantının akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in, (Filistinlileri) siyasi ve coğrafi olarak ayırmaya ve bir şehri ya da bir grubu hedef almaya çalışmasının, halkın mücadelesi ve amaç birliğiyle boşa çıkarılacağı ifade edildi.

İsrail’in, İslami Cihad Hareketi’ni ve liderlerini hedef almasına sessiz kalınmayacağı belirtilen açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistin halkına karşı işlediği bu suçlara karşı daha fazla birlik çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin halkının uğradığı tarihi zulmün sona ermesi, uluslararası koruma sağlanması, İsrail işgalinin sonlanması ve suçluların cezalandırılması için uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı açıklamada, İsrail’in, Filistin köyleri, mülteci kampları ve şehirlere baskın düzenleme ve öldürme politikasındaki ısrarcılığıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını kaydetti.

“ABD’NİN PAYI VAR”

İsrail’in işlediği suçların tüm bölgenin istikrarını etkileyeceğini dile getiren Ebu Rudeyne, işlenen bu suçlara sessiz kalan ve müdahalede bulunmayan ABD’nin, yaşananlarda payı olduğunu aktardı.

İsrail güçleri bugün, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yılın başından bu yana 150 Filistinliyi öldürdü.

Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi. (AA)