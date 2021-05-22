Filistin Gazeteciler Sendikası: Sosyal medya yetkilileri İsrail'le ilgili soruşturmalara dahil edilsin

KUDÜS (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası, sosyal medya platformlarındaki yetkililerin, İsrail'in savaş ve insanlık suçları ile ilgili uluslararası soruşturmalara dahil edilmesini talep etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal paylaşım siteleri Filistin halkına karşı işlenen suçlarda işgalcilerin ortağı oldu. Bu siteler Filistinlileri öldürme çağrılarına ve kışkırtmaya alan açtı." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinin İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak mayıs ayında 500'den fazla ihlal gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bu ihlallerin yaklaşık yarısının Instagram'da işlendiğini, onu Facebook'un izlediği kaydedildi.

"Filistin halkına yönelik öldürme ve şiddete teşvik eden İsrailli gazeteciler hakkında soruşturma açılması" çağrısında bulunulan açıklamada, sosyal medya platformlarındaki yetkililerin, İsrail'in savaş ve insanlık suçları ile ilgili uluslararası soruşturmalara dahil edilmesi istendi.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada Filistinlilerle dayanışma amacıyla etiketler açılmış ancak birçoğu "standartları ihlal etme" bahanesiyle yasaklanmıştı.

ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, Facebook yöneticilerinin İsrail saldırılarıyla ilgili Filistin yayınlarının engellenmesine ilişkin alınan şikayetler hakkında salı günü düzenlenen online toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'den özür dilediğini aktarmıştı.

– Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.