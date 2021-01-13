Filistin, İsrail'in “Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme” planları konusundaki endişelerini bildirdi

RAMALLAH (AA) – Filistin, İsrail'in "Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme" ve Aksa'nın yönetimini Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin elinden alma planları konusunda uyardı.

İsrailli mühendislerden oluşan bir ekibin, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’da ölçüm yapması üzerine Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Din İşleri ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Danışmanı Şeyh Mahmud el-Habbaş, konuyla ilgili ayrı ayrı açıklama yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin saldırgan ve kışkırtıcı olduğu, Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölündükten sonra mekansal olarak da bölmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın, tüm forumlarda bu tehlikeli tırmanışı ifşa etmek ve Mescid-i Aksa'ya ve avlularına uluslararası koruma sağlamak amacıyla Ürdün Dışişleri Bakanlığıyla koordineli bir şekilde çaba harcamaya devam ettiği aktarıldı

Habbaş da İsrail hükümetine önderlik eden aşırı sağın, Mescid-i Aksa'nın yönetimine müdahale etmek ve mekan üzerinde emrivakiyi dayatmak suretiyle Aksa'nın münhasır yönetimini Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin elinden almaya çalıştığını ifade etti.

Habbaş, Mescid-i Aksa'yı kontrol altına almaya yönelik bu girişimlerin başarısız olacağını vurguladı.

İsrailli mühendislerden oluşan bir ekip, bugün Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’da ölçüm yapmıştı.

– Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin egemenliği ihlal ediliyor

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.