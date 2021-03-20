Filistin parlamento seçimlerinde sol gruplar ortak liste oluşturabilecek mi?

RAMALLAH (AA) – AVAD ER-RACUB- Filistin Merkez Seçim Komisyonu (MSK) yasama seçimleri için aday listelerini kaydetmeye başlarken, Filistin solu içindeki gruplar birleşik bir liste oluşturmak için çabalıyor ancak gözlemciler çoklu listenin daha yüksek bir olasılık olduğunu ifade ediyorlar.

Seçim Komisyonu, bugünden itibaren 12 gün boyunca adaylar için kapısını açık tutacak.

Filistin Meclisinin 132 milletvekili için seçimler, listeler sistemi ve tüm ülke tek bir seçim bölgesi olarak kabul edilerek 22 Mayıs'ta yapılacak.

Filistin solundaki liderler birleşik bir liste oluşturma görüşmelerinin devam ettiğini söylese de gözlemciler birleşmenin önünde ciddi engellerin olduğunu solun en az iki listeye ayrılma olasılığının yüksek olduğunu öne sürüyorlar.

Hepsi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) çerçevesi altında olmak üzere kendi aralarında diyalog yürüten Filistin solunun fraksiyonları arasında; Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (ana sol), Filistin Halk Partisi, Filistin Demokratik Kurtuluşu Cephesi, Fida Partisi ve kendisini Sol olarak nitelendirmese de Girişim Hareketi bulunuyor.

Halk Cephesi Sol'un en büyük gücü. Üyeleri yıllardır Oslo Anlaşması'na (İsrail ile FKÖ arasındaki uzlaşmaya) karşı çıkması, İsrail işgaline karşı operasyonlara katılması ve Filistin hükümetlerinde yer alması nedeniyle İsrail kovuşturmalarına maruz kaldı.

– Devam eden görüşmeler

Filistin Halk Partisi'nin siyasi büro üyesi Fehmi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin solunun bir araya getirdiği tek bir liste oluşturmak için diyaloglara devam ettiğini söyledi.

"Bugüne kadar bütün sol, tek bir siyasi, sosyal ve demokratik platform temelinde birleşmiş sol demokratik bir halk bloğu oluşturmak için diyalog halinde olmuştur." diyen Şahin, şimdiye kadar istenilen sonucu elde edemeseler de girişimlerin de tükenmediğini ifade etti.

Hali hazırda devam eden diyalogların Halk Cephesi, Demokratik Cephe, Halk Partisi ve Fida Partisi gibi siyasi güçlerin yanı sıra, aynı zamanda, bağımsız ve demokratik figürleri de içerdiğini aktaran Şahin, "Bu ittifakın başarısı için hala çaba sarf ediyoruz ve çabalar başarılı olmazsa, bu başarısızlığın sorumlusu olan halkımıza duyuracağız." diye konuştu.

– İhtilaflı noktalar

Sol konusunda uzman gazeteci Ömer Nizal, "Demokratik harekette (solda) tartışmalar devam ediyor, ancak sonuç alınamıyor ve sonuç alınamayabilir." ifadelerini kullandı.

Nizal, Halk Cephesi, Demokratik Cephe, Fida Partisi, Halk Partisi ve Girişim olmak üzere solun beş ana bileşenini bir araya getirmenin zorlaştığını ve beş bileşenin iki ittifaka veya farklı yönlerle bir ittifaka dönmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Nizal, sol fraksiyonlar arasındaki anlaşmazlığın iki konuya odaklandığını, birincisinin yıllar önce demokratik bir sol güç grubu oluşturamamasına yol açan yürütme organıyla olan ilişkiyle ilgili olduğunu aktardı.

Ocak 2019'un başlarında, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Kurtuluşu Cephesi, Fida Partisi, Halk Partisi ve Girişim Hareketi, Filistin Demokratik Topluluğunu kurmuştu.

Nizal, bir yanda kendilerini hem siyasi tarafta hem de Oslo süreciyle ilgili hükümet politikalarına karşı muhalefet bloğu olarak gören fraksiyonlar, bir tarafta da kendisini bir ayağı muhalefette diğer ayağı hükümette görenler var.

Diğerinin anlaşmazlık konusunun da, seçim listelerinde kazanma olasılığı daha yüksek olan aday isimlerinin belirlenmesi noktalarında çekişme olduğuna dikkati çeken Nizal, bazı güçlerin yüzde 2'lik barajı geçemeyecekleri için kendi başlarına bir liste oluşturmaya cesaret edemeyeceklerini aktardı.

– Birleşik liste ihtimali düşük

Solun diyaloglarını takip eden aktivist Hişam eş-Şerbati, solun birleşik bir listesini duyurmak için şimdiye kadarki en büyük engelin solun bazı fraksiyonlarının diğerlerine üstünlük muamelesi olduğunu söyledi

Solun bileşenlerinin bir kısmının, diğer bileşenlere karşı, kararı tekeline alma, baskın ve karar verici büyük fraksiyon rolünü oynamaya çalıştığını söyleyen Şerbati, bu durumun solun birleşik liste oluşturmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

– Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.