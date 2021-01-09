Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Bergusi: “İsrail'in Kovid-19 aşı politikası ırkçı”

RAMALLAH (AA) – Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı politikasını "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Bergusi, yaptığı açıklamada, "İsrail kimliği taşıyanların tüm aşılarını sağlayan bu hükümet, işgal gücü olarak görevlerini ihmal etmeyi sürdürüyor. İşgali altında yaşayan herkese sağlık koruması sağlamasını gerektiren Cenevre sözleşmelerini ve Filistinlilerle yaptığı anlaşmaları ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin, Filistinlilerin aylarca aşı alamayacak olmasından mutlu göründüğünü belirten Bergusi, "Hastalığın İsraillileri etkilemeden Filistinliler arasında geniş çapta yayılmasını umuyorlar. İsrail'in Kovid-19'a yönelik aşı politikası ırkçı. Tüm bunlar etnik temizlik niyetlerini ortaya koyuyor." dedi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

Ohana, dün akşam yaptığı açıklamada da söz konusu tutuklulara "Kovid-19 aşısı yapılmaması" kararından vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Esirler Cemiyetine göre İsrail hapishanelerinde bulunan 188 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.