Filistin ve Keşmir'in sesini tüm dünyaya duyurmak için şarkı yaptılar

İSTANBUL (AA) – FATİH TÜRKYILMAZ – Kanada merkezli Kashmir Civitas Derneği ile besteci ve söz yazarı Turgay Evren, Filistin ve Keşmir'in sesini tüm dünyaya duyurmak için Arapça, Urduca ve Keşmirce dillerinde "We Will Never Betray" (Asla İhanet Etmeyeceğiz) adlı şarkıya imza attı.

Evren, Pakistanlı şarkıcı Natasha Baig ve Suriyeli şarkıcı Malek Noor'un yorumuyla üç dilde seslendirilen eserin ortaya çıkış hikayesini AA muhabirine anlattı.

Mazlum coğrafyaların sesini duyurmak için müziğin önemine işaret eden Evren, müzik yolculuğunun 2013'te İngilizce öğretiminde kullanılmak üzere yazdığı rap türündeki şarkılarla başladığını, bu şarkıların Türkiye dışında Mısır, Yunanistan, ABD, Bulgaristan, Tunus ve Bangladeş gibi ülkelerde İngilizce öğretiminde kullanıldığını söyledi.

– "Müzik, dünyadaki mazlum halkların sesini duyurmakta çok etkili bir araç"

Evren, Suriyeli mülteci çocukların dramını anlatan "Children of Heaven" (Cennetin Çocukları) eseriyle profesyonel anlamda müzikle ilgilenmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Children of Heaven' adlı eserim önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen dünya çocuklarıyla daha sonra Dünya İnsani Zirvesi için Türkiye'de bulunan dünya liderleriyle paylaşıldı. Müziğin dünyadaki mazlum halkların sesini duyurmakta çok etkili bir araç olduğunu fark edince müziğe devam etmeye karar verdim.

Sonrasında Afrikalı annelerin dramını anlatan "Tell Me My Pretty Mother", 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni dünyaya anlatan "My Beloved Turkey", "The World is Bigger Than Five", "Erdoğan a Tall Man", "How Can We Carry Your Burden, Yemen?", "Don’t Cry Jerusalem", "Kashmir is My Name", "Daimi Bahar" ve "We Will Never Betray" gibi birçok eserim yayınlandı."

– "Dünyanın farklı coğrafyalarından on binlerce insana ulaştı"

Filistin Uluslararası Dayanışma Günü'ne özel çalışma yapma fikrinin Kanada merkezli Kashmir Civitas Derneği'nden geldiğini aktaran Turgay Evren, şarkının sözlerinin Farhan Mujahid Chak'ın bir şiirinden ilham alınarak yazıldığını, Suriyeli şarkıcı Malek Noor tarafından bestelenip Ali Tolga Demirtaş tarafından aranje edildiğini dile getirdi.

Evren, eserin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünyanın farklı coğrafyalarından on binlerce insana ulaştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şarkı, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın partisi PTI'nin resmi Twitter hesabından 'Birleşmiş Milletler Kararı ve Filistin Halkının iradesine uygun ve adil bir çözüm bulununcaya kadar, Pakistan İsrail'i tanımayacaktır' notuyla paylaşıldı. Azad Keşmir İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Masood Khan da bana teşekkür ederek, 'Türkiye’den yeni bir şarkı daha' yorumuyla paylaştı. Tabii tüm bu tepkiler bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de bu tarz uluslararası projelere devam edeceğiz. Amacımız müzik yoluyla mazlum halkların sesi olabilmek ve tüm insanların kalbine dokunabilmek."

Müziğin toplum üzerindeki etkisine vurgu yapan Evren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen bir şarkı, onlarca akademik makaleden çok daha fazla etki uyandırabiliyor. Mesela sözlerini yazdığım, Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ünlü ABD'li şarkıcı Della Miles tarafından yorumlanan 'Kashmir Is My Name' adlı şarkı, dünyanın her yerinden milyonlarca insana ulaştı. Keşmir'in adını hiç duymamış olan birçok insan ilk kez bu şarkıyla Keşmir'den haberdar oldu. Son olarak bu tarz uluslararası çalışmaların aslında Türkiye'nin mazlum coğrafyalara yönelik olarak insani duruşunu göstermesi açısından çok değerli olduğunu ve bu çalışmaların mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."