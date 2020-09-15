Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

RAMALLAH (AA) – Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." açıklamasında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin'deki mülteci sorunu 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak. Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz."

Açıklamada "Asıl sorun İsrail işgal yönetimiyle anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında değil, işgal altında acı çeken Filistin halkı arasındadır." ifadelerine yer verilirken, şunlar kaydedildi:

"İşgal sona ermeden ve Filistin halkı uluslararası meşru kararlarda öngörülen tüm haklarını elde etmeden, bu anlaşma bölgede hiç kimse için barış, güvenlik ve istikrar sağlamayacak. Filistin halkını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü pas geçme girişimlerinin sorumluluğunu ABD ile İsrail işgal devletinin taşıyacağı tehlikeli yansımaları olacaktır."