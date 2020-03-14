Filistin'de koronavirüs nedeniyle cami ve kiliselerdeki ibadetler askıya alındı

KUDÜS (AA) – Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla bir sonraki emre kadar cami ve kiliselerdeki ibadetlerin askıya alınmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda, cami ve kiliselerde gerçekleştirilen ibadetlerin bugünden başlamak üzere askıya alınmasına karar verildiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Bakanlık Vekili Hüsam Ebu er-Rub ise Mescid-i Aksa'daki namazlarla ilgili kararın Kudüs Vakıflar Müdürlüğünce alınacağını, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin de cami müdürlüğünün belirleyeceği düzenlemeler çerçevesinde açık kalacağını söyledi.

Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 38 olarak açıklanmıştı.