Filistin’den geldiler, Ege’yi geçemediler

Avrupa hayali ile yola çıkıp, Kuşadası’ndan Sisam adasına geçmek isteyen Filistinlilerin rüyası erken bitti. Yunan unsurlarının geri iterek ölüme terk ettiği Filistin uyruklu 22 kişiyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Latif SANSÜR

Filistin’den Türkiye’ye yasadışı yollarla gelerek Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle denize açılan 22 kişi Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalandı.

Türk Karasuları’na geri itilen düzensiz göçmenler, Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı Poyraz Tepe mevkiine sürüklendi. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma operasyonu düzenlendi. Bulundukları yerden alınan Filistinliler güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

İKİ ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Alınan ifadeler çerçevesinde organizatör olarak belirlenen iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise yasal işlemlerden sonra Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir Çek bakan: Türkiye’ye mülteci baskısını artıralım İlginizi Çekebilir Almanya’da işsiz sayısı Ukraynalı mülteciler nedeniyle arttı