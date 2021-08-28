Filistinli çocuk İsrail müdahalesinde hayatını kaybetti

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde katıldığı protesto sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

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Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos’ta Gazze doğu sınırına yakınındaki protestoya katılan ve İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki Omar Hassan Abu al-Nil hayatını kaybetti. Filistinli çocuğun ölümünün ardından söz konusu protestoda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin doğu sınırında Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 52. yılı kapsamında düzenlenen protestoya İsrail askerleri gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalede bulunmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çocuklar da dahil olmak üzere en az 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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