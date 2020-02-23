Filistinli direnişçiler, İsrail’e 20 roket attı!

Filistinli direniş grupları, Gazze’nin doğu sınırında İsrail güçlerinin bir Filistinliyi öldürülmesine misilleme olarak İsrail’in güneyine 20 roket attı. Roketler nedeniyle İsrail’in güneyindeki bölgelerde sirenlerin çalındığı öğrenildi.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’den 20 roket atıldığı ve bu roketlerin 10’unun savunma sistemlerince imha edildiğini duyuruldu. Gazze’den atılan roketlerin ardından İsrail, ülkenin güneyindeki bölgelerde bulunan tüm sığınakları açtı.

Gazze’deki Filistinli gruplar, bugün İsrail’in buldozerle yaptığı vahşi olaya karşılık olarak Gazze’nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine yönelik füze saldırısı düzenledi. İsrail güçleri bu sabah Gazze’nin doğu sınırında bir Filistinliyi öldürmüş, 2 Filistinliyi de yaralamıştı. (İHA)

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