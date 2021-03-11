Filistinli eski Bakan Kudva, Fetih Hareketi'nden ihraç kararının iç tüzüğe aykırı olduğunu savundu

RAMALLAH (AA) – Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Nasır Kudva, Fetih Hareketi'nden ihraç kararının, parti iç tüzüğüne ve geleneklere uygun olmadığını ifade etti.

Nasır Kudva, Fetih Hareketi ve Merkez Konsey üyeliğinden ihraç edilmesi sonrası yazılı açıklamada bulundu.

İhraç kararının parti iç tüzüğüne, siyasi mantığa, tarihe veya kabul edilmiş geleneklere saygı duyulmadan alındığını belirten Kudva, Hareket'teki gidişatın üzüntüye neden olduğunu kaydetti.

Sonuna kadar Fetihli kalacağını ve olanların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini aktaran Kudva, Filistin ve Fetih Hareketi'nin çıkarlarına daima bağlı kalacağını vurguladı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Nasır Kudva'nın tavırlarının Hareket'in usul, karar ve kurallarını aştığı ve iç birliği zayıflattığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kudva'ya bu tavırlarından vazgeçmesi için 48 saatlik bir mühlet tanındığı ancak geri adım atmadığı için Hareket'ten ihraç edildiği kaydedilmişti.

Filistin'in 2004 yılında vefat eden efsane lideri Arafat'ın kız kardeşinin oğlu olan 68 yaşındaki Kudva, 2003-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Yakın zamanda Filistin yönetimi ile Fetih Hareketine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Kudva'nın, 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine partisi Fetih'ten ayrı "Ulusal Demokratik Forum" adı altında yeni bir yapılanmayla katılmaya hazırlandığı bildirilmişti.

Kudva, daha önce de 31 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimlerinde İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi ve Filistin direnişinin sembol ismi Mervan el-Bergusi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamıştı.