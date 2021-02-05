Filistinli Fetih yetkilisi, Abbas'ın barış konferansı talebine Guterres'in desteğinden memnun olduğunu bildirdi

RAMALLAH (AA) – Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin-İsrail sorununa ilişkin barış konferansı düzenlenmesi talebine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Şeyh, Guterres'in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1975 yılında kurulan Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Abbas'ın talebinin, bölgede barış sürecine ivme kazandırılması için olumlu bir fırsat olduğu" yönündeki değerlendirmesinin ardından Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Şeyh, Guterres'in, Abbas'ın Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, AB ve Rusya) iş birliğinde uluslararası barış konferansı düzenlenmesi talebini desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Eylül 2020'de BM 75. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, "BM Genel Sekreteri'ni, Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, AB ve Rusya) ve Güvenlik Konseyi iş birliğinde önümüzdeki yılın başından itibaren tüm ilgili tarafların katılımıyla tam yetkilere sahip uluslararası bir konferans düzenlenmesine yönelik işlemleri başlatmaya çağırıyorum." ifadesini kulanmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.