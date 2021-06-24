Filistinli insan hakları örgütleri: Nizar Benat'ın gözaltında ölümü doğal değil

RAMALLAH (AA) – Filistin'de insan hakları örgütleri, muhalif Nizar Benat'ın Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki evinden gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra ölümünün doğal olmadığını duyurdu.

Bağımsız İnsan Hakları Heyeti, el-Hak Kurumu, Kudüs, İnsan Hakları ve Hukuki Yardım Merkezi'nden temsilciler Emekli Anatomist Doktor Selim Ebu Zarur'un da katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Ammar ed-Duveyk tarafından okunan açıklamada, "Yapılan otopside, baş, boyun, omuzlar göğüs, sırt, uyluk ve kollar da dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde morluklar ve sıyrıklar bulunduğu, ellerin bileklerden bağlı olduğu ve kaburgalarda kırıkların bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Duveyk, adli tıp raporu ve aile doktorunun vefatın doğal olmadığını, suç içerikli fille gerçekleştiğini vurguladığını ancak, klinik olarak ölüm sebebinin belirlenmesi için sıvı ve dokulara ilişkin laboratuvar sonuçları çıkana kadar beklemek gerektiğini dile getirdi.

– Heniyye: "Benat'ın öldürülmesi ulusal bir kamu davasıdır"

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Nizar Benat'ın eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Benat'ın öldürülmesinin" ulusal bir kamu davası" olduğunu söyleyen Heniyye, "Bu suç, Filistin'deki tüm özgür insanlara, vatanperverlere, yolsuzlukla mücadele etmek isteyen ve direnişi destekleyen herkese yapılmış bir saldırıdır, böyle bir kimseye saldıran ve öldürenlerin hiçbir ulusal bağlılığı olamaz." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Benat'ın ailesine ve bu suçu reddeden herkese tam destek verdiğini dile getirdi ve davaya ilişkin gelişmeleri takip edeceği sözünü verdi.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 24 Nisan'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Alimler Birliği, Benat'ın ölümünü "suikast" olarak nitelemiş, olaydan Filistin yönetimi ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttuğunu duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.