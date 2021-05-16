Filistinli küçük rapçi Gazze'de yaşanan acıyı şarkılarıyla dünyaya duyurmaya çalışıyor

İSTANBUL (AA) – Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Abdurrahman eş-Şanti, İsrail'in saldırılarını ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları tüm dünyaya rap şarkıları aracılığıyla duyurmak için çaba harcıyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı bir okulda okuyan ve 9 yaşında rap yapmaya başlayan Şanti, çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Şanti videoda, boynuna taktığı, Filistin kültürünün bir parçası olan kufiyyesiyle rap yapıyor.

Filistinli küçük çocuğun arkasındaki manzarada ise İsrail saldırılarında yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını ve kaybettikleri eşyaları arayan Filistinliler görünüyor.

Şanti, sosyal medyada paylaştığı mesajında, geçen haftanın Gazze için çok zor geçtiğini ve tüm dünyanın Filistin'de yaşananları bilmesini istediğini kaydetti.

Şarkısını İngilizce söyleyen Şanti, Gazze'de yaşanan acıları şu sözlerle ifade ediyor:

"Tamamı acılarla dolu sınırlar içinde yaşıyoruz. Acıyı görmek istiyorsan insanların yüzlerine bak. Sahip olduğunuz tek evden de kovulduğunuzu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ederken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyor. Kız kardeşime bakıyorum. O bunu, eşit şekilde muamele görmediği ve doğduğu yer yüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi hak ediyor mu?"

İsrail'in tehcir politikasıyla karşı karşıya kalan işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ne de şarkısında yer veren Şanti, şöyle devam ediyor:

"Bu toprakları işgal etmek istiyorlar ama aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler umarım Şeyh Cerrah için fark yaratabilir. Çünkü aynı şey 1948'de de yaşandı. Dedemler tehcir edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.