Filistinlilerden İsrail'in Gazze ablukasına karşı “Kuşatma Salgındır” kampanyası

GAZZE (AA) – Filistinli aktivisteler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı haksız ablukanın son bulması için "Kuşatma Salgındır" adı altında bir kampanya başlattı.

Kampanya Sözcüsü Nesim ez-Ziynati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60'a aşkın uluslararası medya ve insan hakları kuruluşunun bu kampanyaya ortak olduğunu ve destek verdiğini söyledi.

Ziynati, kampanyanın hedefinin İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı haksız ablukanın son bulmasını sağlamak ve dünya kamuoyunun dikkatini bölgede yaşanan insanlık dramına çekmek için olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye uygulanan ablukanın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla birlikte büyük bir felakete yol açacağı ve bunun sorumlusunun İsrail yönetimi olduğunu vurgulayan Ziynati, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına "ablukanın kaldırılması için İsrail'e baskı yapılması ve Kovid-19'la mücadelede gerekli tıbbi malzeme ve ekipmanların Gazze'ye girişinin kolaylaştırılması" çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalananların sayısının 12 olduğunu açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.