Filiz Akın’ın Dünya Çevre Günü mesajı

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Filiz Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video üzerinden takipçilerinin Dünya Çevre Günü’nü kutladı.
Türk sinemasının önemli kadın oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Instagram üzerinden takipçileriyle etkileşim içerisinde olan Akın, dün kutladığımız Dünya Çevre Günü’yle ilgili bir video paylaştı ve çevre temizliğinin önemine değindi.
İşte usta oyuncunun o paylaşımı:
Son güncelleme: 09:05 – 06.06.2020