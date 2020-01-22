“BİR HASTALIĞI TEDAVİ ETTİĞİNDE, KAZANABİLİR YA DA KAYBEDEBİLİRSİN. AMA BİR İNSANI TEDAVİ ETTİĞİNDE, SANA GARANTİ VERİYORUM, SONUÇ NE OLURSA OLSUN KAZANACAKSIN.” SÖZÜNÜ HATIRLIYOR MUSUNUZ? SEVGİNİN BU İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ AMANSIZ BİR HASTALIĞI DAHA YENDİ..LÖSEMİYE YAKALANDIĞIN ÖĞRENEN SEVGİLİSİ "AYRILALIM" DEDİ AMA GENÇ KADIN DİNLEMEDİ. ONUN, İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLDU. SONRA DA NİKAH MASASINA OTURDU. FİLM GİBİ BİR AŞK VE İYİLEŞME HİKAYESİNİN HABERİ VAR SIRADA.. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Film gibi bir aşk hikayesi…