FİLMLERDEKİ İKONİK BİNALARIN PERE ARKASI…

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/dyXU6cHQHaw
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Wes Anderson’ın Filmlerinde Gördüğümüz İkonik Binaların Modellerini Bir De Perde Arkasından Görün.İrlanda Merkezli Accenture, Çalışanlarına VR Seti Veriyor.Zero10, Sanal Gardırop Oluşturmanızı Sağlıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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