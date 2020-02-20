Filozof Atakan kimdir? Atakan ‘kristal çocuk’ mu?

Sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, son günlerin araştırılan ismi olmaya başladı. Beşinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar okuduğu kitaplar ve konuşma tarzıyla dikkat çekti. Atakan Kayalar, “Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum” şeklinde konuştu. Atakan hakkında kristal çocuk olabileceği söylentileri ortaya çıktı.

KRİSTAL ÇOCUK NEDİR?

Kristal çocukları ilk olarak tanımlayan kişi Steve Rother’dır. Kristal çocuklar doğru ve sezgisel ve mantıksız arasındaki dengenin peşinde olan barışçıl varlıklardır. Değişen koşullar arasında iyiliği bulmak için insanlığa odaklanan indigo çocukların aksine, kristal çocukların iyileştirme misyonu vardır.

Kristal çocuklar saf ve parlak auraya sahip olan çok güzel çocuklardır ve büyük ifadeli gözlere sahiptirler. İki belirgin davranışları vardır: insanları genellikle sihir olduğunu düşündüğü güçlü yetenekleri vardır ve düşük titreşimli enerjiye karşı aşırı hassastırlar. Bu teorilerin bilimsel bir kanıtı yoktur. Hatta, uzmanlar böyle özelliklere ve davranışlara herhangi bir çocuğun herhangi bir yer ve zamanda sahip olabileceğini söylerler.