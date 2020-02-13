Final günü toplu taşıma ücretsiz!

İBB Meclisi’nde alınan karar ile İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayacak organizasyon kapsamında 30 Mayıs 2020 tarihinde 07.00 ile 31 Mayıs 2020 12.00 saatleri arasında biletli seyirci ve akreditasyon sahibi kişilerin İBB, bağlı iştirakler ile özel taşımacılar tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları karara bağlandı.

Toplu taşımanın ücretsiz olması ve ücret bedelinin büyükşehir belediyesince karşılanabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verildi. Daha önce alınan resmi, milli, dini bayramlar, ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının olduğu günlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin meclis kararına da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi de eklendi.