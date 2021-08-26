Financial Times: Erdoğan da Arap liderler gibi hareket etti

Financial Times, Orta Doğu’da yaşanan son denge oyunları ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı. Türkiye, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Biden’ın gelmesi ve Covid-19’un ekonomiye etkisi ile birlikte yeni yaklaşımlar denemeye başladığı kaydedildi. Makalede, Erdoğan hakkında da yorumlar yapıldı.

Sozcu.com.tr

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’ın Orta Doğu muhabiri Andrew England imzalı makalede, son dönemde Orta Doğu’da “düşman” olan ülkelerin birbirleriyle yakınlaşmasına dikkat çekiliyor. “İşe ihtiyacımız var, güçlü ekonomiye ihtiyacımız var: Covid ve Biden Orta Doğu’daki gerilimi azalttı” başlıklı makalede, son dönemde birçok ülkenin ve liderin yaklaşımını değiştirmesi mercek altına alınıyor.

Analizde, “Uzun zamandır düşman olan ülkeler arasında gizli görüşmeler yaşanıyor, yıllardır karşı karşıya gelen liderler arasında mektup trafiği oluyor. Normalde karşılarındaki rejimleri eleştiren TV kanalları dillerini yumuşatıyorlar. Orta Doğu’da mücadele eden güçlerin başkentlerinde bir sakinlik havası var. 18 ay önce böyle bir şey hayal edilemezdi” ifadesi yer aldı. Özellikle Covid-19’un bölgedeki etkisi ve ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimleri kazanarak göreve gelmesinden sonra bu yaklaşımın yayıldığını yazan Financial Times’a konuşan üst düey bir Arap yetkili, “Herkes işlerin bu kadar karmaşık olmasından bıkmıştı. Elbette Covid-19’un ekonomik etkisini de göz ardı edemeyiz. İşe ihtiyacımız var, güçlü ekonomiye ihtiyacımız var. Birbirimizle konuşmazsak bunu yapamayız” dedi.

MISIR-KATAR-TÜRKİYE HATTI YUMUŞADI

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın döneminde düşmanlığın ve çatışmaların arttığına dikkat çekilirken, “Bölgesel dinamiklerinin değiştiğine dair ilk işaretler Suudi Arabistan’ın Katar’a uyguladığı ve üç yıldan fazla süren diplomatik, seyahat ve ticaret ambargosuydu. Bu adım, Suudi Arabistan- Birleşik Arap Emirlikleri-Mısır-Bahreyn’in Katar-Türkiye’ye karşı oluşturduğu gerilimin azalmasına sebep oldu. Biden’la yakınlaşmak için Veliaht Prens Selman’ın istediği bir şeydi bu” yorumu yapıldı.

Bu gerilimin azalmasıyla Mısır-Katar-Türkiye hattındaki gerilim de dinmeye başladı. Financial Times muhabiri, “Mısır uzun bir süredir Katar ve Türkiye’yi Müslüman Kardeşler’i desteklemekle suçluyordu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Müslüman Kardeşleri, terör örgütü ilan etmişti. Fakat son aylarda Sisi ve Katar Emiri Es-Sani birbirlerini başkentlerine davet etti. Haziran ayında Kahire, Doha’ya 2014’ten beri ilk büyükelçisini atadı. Katar da bir ay sonra Kahire’ye büyükelçi atadı.