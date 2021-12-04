Financial Times seçti: 2021’in en etkili 25 kadını

Financial Times gazetesi, 2021 yılının en etkileyici ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’dan tenis oyuncusu Naomi Osaka’ya sanat, iş, bilim, siyaset ve spor dünyasından bir çok isim yer aldı.
İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, 2021’in en etkili ve ilham veren kadınlarını belirledi. Listede politikacılardan aktivistlere, ressamdan tenis oyuncusuna kadar birçok başarılı isim yer alıyor.
İşte bu yıla damgasını vuran en ilham verici 25 kadın;
25. Gabriela Hears – Chloe markasının Kreatif Direktörü / Moda Tasarımcısı
24. Paula Rego – İngiliz Ressam
23. Scarlett Johansson – Oyuncu
22. Shonda Rhimes – Televizyon yapımcısı, senarist ve yazar
21. Sally Rooney – Yazar
20. Chloe Zhao – Film Yönetmeni / Senaryo Yazarı
19. Sviatlana Tsikhanouskaya – Belarus Muhalefet Lideri
18. Sotooda Forotan – Aktivist
17. Vanessa Nakate- İnsan Hakları Savunucusu / Aktivist
16. Liz Cheney – ABD Temsilciler Meclisi Üyesi
15. Agnes Chow – Aktivist
14. Elisa Loncon Antileo – Şili Anayasa Kongresi Başkanı
13. Naomi Osaka – Tenis Oyuncusu
12. Frances Haugen – Veri Bilimcisi / Bilim İnsanı
11. Tsai Ing-Wen- Tayvan Lideri
10. Rosalind Brewer – Walgreens Boots Alliance CEO’su
9. Cathie Wood – Ark Yatırım Danışmanlığı Kurucu ve CEO’su
8. Kate Bingham – Eski Britanya Aşı Gücü Başkanı
7. Mariam Al-Mahdi -Sudanlı Siyasetçi
6. Nancy Pelosi – ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
5. Luiza Trajano – İş İnsanı
4. Gita Gopinath – IMF Baş Ekonomisti
3. Mary Barra – General Motors CEO’su
2. Lina Khan – Federal Ticaret Komisyonu Başkanı
1. Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü