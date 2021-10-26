Financial Times’tan Türkiye-Ermenistan analizi: Düşmana el uzatıyor

Financial Times gazetesi, Dağlık Karabağ krizi sonrası bölgedeki gelişmelere ilişkin yer verdiği analiz haberde, “Türkiye, Kafkaslarda etkisini artırmak için düşman Ermenistan’a el uzatıyor” yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi sonrası bölgedeki güç dengelerine ilişkin bir analize habere yer verdi.

“Türkiye, Kafkaslarda etkisini artırmak için düşman Ermenistan’a el uzatıyor” başlıklı haberde, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferden sonra bölgede ekonomik olarak varlığını artırdığına dikkat çeken Financial Times, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın iki Türk şirketinin Şuşa’daki yol ve Füzuli Uluslararası Havalimanı’nın yapımında yer aldığını yazdı.

Erdoğan’ın Güney Kafkasya’daki etkisini artırmak için Ermenistan’la diyalog kurma taraftarı olduğu belirtilen yazıda, Türkiye’nin çağrılarına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan da olumlu yanıt geldiği belirtildi.

‘GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI İÇİN FIRSAT’



Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın sözlerini aktaran Financial Times, “Her iki taraftan gelen pozitif sinyaller, sınırların açılması, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde yakın zamanda görüşmelere başlanması açısından fırsat sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

‘DURUM SON DERECE DEĞİŞTİ’



Bakü yönetiminin Ankara ve Erivan arasında eskiye nazaran daha az direnç gösterdiği belirtilen makalede, Dağlık Karabağ’da kazanılan zaferin bunda büyük pay sahibi olduğu vurgulanıyor.

Financial Times’a konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcısı Hikmet Hajiyev, “Durum 2009’dan bu yana son derece değişti. Türk-Ermeni ilişkileri iki ülke arasında değerlendirilmeli. Daha kapsayıcı bir süreç görmek isteriz. Bölgede uzun süreli bir istikrar ve güvenlik için herkes dahil olmalı” dedi.

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