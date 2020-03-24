Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta azaldı

İSTANBUL (AA) – Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 157,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, martta bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 157,9 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket

sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki iş

durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler güçlenerek, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise

zayıflayarak devam etti.

Martta NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik

Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 2,8, 2,6 ve 9,6 puanlık azalış oldu.