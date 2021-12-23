Finansal İstikrar Komitesi’nin ikinci toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yapılan ikinci Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır” denildi.

Sozcu.com.tr

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün yapıldı.

Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünümün ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

‘YENİ ARAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ’ VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır.”

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