Fındık Çalışma Grubu'ndan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye ziyaret

TBMM (AA) – SİNAN USLU – Fındık üretimi yapılan illerin AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan Fındık Çalışma Grubu, 2021 yılı hasadı öncesi üreticinin talep ve beklentilerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Fındık üreten şehirlerin AK Parti ve MHP milletvekillerince oluşturulan "Fındık Çalışma Grubu", 2021 yılı fındık hasadı öncesinde değerlendirmelerde bulunmak için Pakdemirli ile bir araya geldi.

Fındık Çalışma Grubu olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında ortaya çıkan fikirleri bir rapor halinde Pakdemirli'ye sunan milletvekilleri, 2019 ve 2020'de izlenen fındık alım politikası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkürlerini iletti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık alım fiyatlarının belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO), geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fındık hasadı öncesi alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin, yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yaptığını dile getiren Öztürk, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ihracat maddesi. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Fındık üreticilerimiz müsterih olsun. Üreticimizin her zaman yanında olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz. Fındıktan hem üreticimiz hem de Türkiye kazançlı çıkacak." dedi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 65'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini, üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğini dile getiren Öztürk, fındığın, her yıl sağladığı yaklaşık 2 milyar dolar ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretinin en önemli ürünü vasfına sahip olduğunu vurguladı.

Öztürk, gerek yaptığı müdahale alımları, gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO'nun, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulması konusunda önemli katkılar sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini kaydetti.