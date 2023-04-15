“Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!”
AnasayfaAlaturka Online"Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!"
“Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!”
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