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15 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!"

“Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Fındık dalda tekleme, Tayyip bize bekleme Ekrem gelmiş şehrime, heç keyfimi elleme!”

Alaturka Online
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