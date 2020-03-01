Fındık fiyatları geriledi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yarından itibaren 20 bin ton fındık satışına başlayacak olması, üreticileri zora soktu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “20 bin ton fındık, 2 Mart’tan itibaren satışa çıkarılacak. Yüksek miktarda fındığın satışa sunulması, serbest piyasada kabuklu fındık fiyatının düşmesine neden oldu” dedi.

Nuhoğlu TBMM’de yaptığı açıklamada “Toprak Mahsulleri Ofisi, 17 Şubat 2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile 20 bin ton fındığı 2 Mart tarihinden itibaren satışa çıkaracağını açıkladı. Bu kadar yüksek miktarda fındığın satışa sunulması, serbest piyasada kabuklu fındık fiyatının düşmesine neden oldu. Toprak Mahsulleri Ofisinin, fındık satış tarihini makul zamandan önce ilan etmesi arz-talep dengesini üretici aleyhine bozacak, büyük fındık tüccarlarına aşırı kazanç sağlayacaktır” dedi.

DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

Fındık fiyatlarının son yıllarda dolar karşısında eridiğini de söyleyen Nuhoğlu, “Üreticisini mutlu etmekten uzak kalan ve dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu stratejik ürüne müdahale edilmesi, ürününü değerinde satmak için, bu zamana kadar bekleyen üreticiyi devlet eliyle zarar ettirme anlamına gelmektedir. Bu satış politikasından vazgeçilerek, piyasanın kendi serbest ticaret koşullarında çalışmasına müsaade edilmelidir” açıklaması da yaptı.