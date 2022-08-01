Fındık üreticisi alavere dalavereye kurban gitti

Kilogram başına 54 lira olarak açıklanan fındık ücreti kimseyi memnun etmedi. DP Ordu Milletvekili Enginyurt “Geçen senenin bile altına düştüler” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun “Bu iktidar gidecek, fındığa da adalet gelecek” ifadesini kullandı.

Deniz AYHAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Ordu’da fındığın ortalama alım fiyatını kilogram başına 54 lira olarak açıkladı. İYİ Parti’nin 74, CHP‘nin 72 lira olmasını istediği fındık alım fiyatı üreticileri de muhalefeti de memnun etmedi. İktidarın fındık üreticisini mağdur ettiği gerekçesiyle 2 yıl önce MHP’den ayrılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Yine alavere, dalavere, üretici ağlıyor” yorumunu yaptı. Siyasetçilerin fındık fiyatına dair değerlendirmeleri şöyle:

YERLİYE DEĞİL YABANCIYA ÇALIŞTILAR

Seyit Torun (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili): Giderayak üreticiye darbe vurup yabancı tekelleri sevindirdiler. Fındığın hakkı 4 dolar dedik, 3 dolara denk gelen; 54 TL açıkladılar. Dolar bazında 2021’in de altına düştüler. Sözümüz söz, bu iktidar gidecek, fındığa da adalet gelecek! Üretici enflasyona ezdirildi yerliye değil, yabancıya çalışıldı.

Cemal Enginyurt (DP Ordu Milletvekili): Fındık taban fiyatları, Ordu Giresun diye ayrı ayrı açıklanırdı. Sayın Erdoğan, yeni usul getirdi. Tek taban fiyat açıkladı, alan bazlı destek, mazot desteği dahil 54 TL dedi. Peki TMO kaç liradan alacak? Alavere, dalavereye kurban gittik. Geçen seneki fiyat 3 dolar 10 cent, 55. 80 TL eder. Şimdiki rakam, geçen senenin bile altında, üretici ağlıyor.

Necati Tığlı (CHP Giresun Milletvekili): Fındık üreticisini mağdur edeceksin, ondan sonra da fındık alım fiyatı 72 lira olsun diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na dil uzatmaya kalkacaksın. Rahmetli İsmet Paşa’nın dediği gibi ‘Hadi canım sen de…’

BU ÜRETİCİYİ YOK SAYMAK DEMEK

Hüseyin Örs (İYİ Parti Trabzon Milletvekili): Fındık üreticisini yok sayan bir fiyat. Öyle anlaşılıyor ki; AKP iktidarı Karadeniz’i gözden çıkardı. Artan maliyetlere, zamlara, enflasyona baktığımız zaman bu fiyatı üreticiyi yok saymak olarak değerlendiririz.

Lütfü Türkkan (İYİ Parti Kocaeli Milletvekili): Bir kilo fındık satarsan, 2.5 kilo ekmek alacaksın. Buyurun afiyet olsun.