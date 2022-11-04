Fındıklı Belediye Başkanı isyan etti

Rize’de CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, AKP’li belediye başkanı döneminde belediyenin kendi olanakları ile deniz dolgusu üzerine yaptırdığı binayla ilgili gelişmelere dair yaptığı açıklamada isyan etti.

Elif ÇAVUŞ

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AKP‘li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban döneminde, belediyenin kendi olanakları ile deniz dolgusu üzerine yaptırdığı bina, belediye meclisinin 01 Kasım 2017 tarihli kararıyla 5 yıllığına Fındıklı Müftülüğü’ne tahsis edildi. 4-6 yaş çocuklar için Kuran Kursu hizmeti veren binanın tahsis süresi 31 Ekim 2022 tarihinde doldu.

Binayı “Çocuk Gündüz Konukevi ve Çocuk Hakları Merkezi” olarak planlayan CHP‘li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, bina ile ilgili belediye meclisinde alınan tahsis süresinin uzatılmaması kararını Fındıklı Kaymakamlığı’na iletti. Bu karara karşı çıkan Fındıklı Kaymakamlığı, binanın müftülükte kalması için Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme, “Belediye meclisinin kendisine tahsisi yapılmamış tescilsiz hazine arazisi vasfı olan alanda karar alma yetkisi bulunmamaktadır” gerekçesi ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

“AKP İL BAŞKANI SİYASİ ŞOVA ÇEVİRECEK”

Fındıklı Belediyesi’nde konuyla ilgili basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, “Kaymakamlığın hukuksuz, keyfi uygulaması ile karşı karşıya kaldık” dedi. 2019 tarihinden itibaren tüm taleplerinin reddedildiğini ifade eden Çevratoğlu, şöyle konuştu:

* “Seçildiğimiz günden itibaren çocuklarımız için kreş, yabancı dil eğitimi vereceğimiz programı hayata geçirmeye çalıştık. Arapça eğitim de vereceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden boşaltılmış köy okullarını istedik. ‘Milli eğitimin ihtiyacı olması halinde tamamını geri alabilirsiniz’ dememize rağmen taleplerimiz reddedildi. Bu binanın sözleşmesi biteceği için önce sözlü olarak müftü beyle görüştük, sonra yazılı olarak bütün belgeleri kaymakamlığımıza ilettik. Ama ne yazık ki bir santim adım atılmadı. AKP ilçe başkanının orayı boşaltmayacaklarını ifade ettiğini bizzat duydum. Bunu siyasi şova çevireceğini biliyoruz. Çocuklar üzerinden siyaset bizim işimiz değil ama AKP ilçe başkanının işi olabilir.”

“O ZAMAN BENİ GÖREVDEN ALSINLAR, KAYMAKAM YÖNETSİN”

Bugün tarihli mahkeme kararını basın toplantısı esnasında öğrenen Belediye Başkanı Çevratoğlu, “Bina bizim neyin mahkemesi. Ben binada tadilat yapacağım, kendi yerimi koruyorum. Bu yapılan belediye hizmetlerini aksatmaktır. O zaman beni görevden alsınlar, kaymakam yönetsin. Kaymakamın görev tanımı belli, belediyenin görev tanımı bellidir.Bizim binamızı devlet zorla alacaksa ben direneceğim. Ben 5 aydır yalvaracağım, şimdi ‘biz burayı işgal edeceğiz’ diyorlarsa, ben buna direnirim, o zaman beni görevden almaları gerekir” dedi.

BİNANIN TABELASINI SÖKTÜLER, YERİNE ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ AFİŞİ ASTILAR

Öte yandan, Fındıklı Belediyesi çalışanları, bahsi geçen binaya giderek “Fındıklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Reyyan 4-6 yaş Kuran Kursu” yazan tabelayı kaldırarak kapının girişine “Süreyya-Osman Şişmanoğlu Çocuk Dili Gündüz Çocuk Konukevi ve Çocuk Hakları Merkezi” yazan afişi astı. Asılan afiş, Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tarafından kaldırıldı.