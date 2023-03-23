Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılımını Meclis’te onay sürecini başlatmaya karar verdik” ifadesini kullanmıştı. (AA)