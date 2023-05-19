Fiorentina’dan 120+9’da Türkiye’nin kaderini etkileyen gol! 2024/2025 sezonunda Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne 2 bilet! 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste…

2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu. Birbirinden kritik maçlar oynanırken UEFA Ülke Puanı Sıralaması da şekillendi. Bilindiği üzere bu sezon Avrupa Kupaları’nda ilk kez Şubat ayını 4 takımla gördük. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’un katkılarıyla; iki sezon sonraki kupalara katılımı ilgilendiren 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık.

KUPA 1’DE MANCHESTER CITY-INTER FİNALİ

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya gelecek. Kulüp tarihindeki ikinci Devler Ligi finalini oynayacak iki ekipten Inter, 13 yıl ardan sonra ikinci şampiyonluğu, Manchester City ise ilk zaferi için sahaya çıkacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK OLABİLİR

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu tarihe geçmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymesi durumunda bu başarıyı yaşayan 4. Türk futbolcu olacak. Ayrıca Inter kupa sevinci yaşarsa, Hakan Çalhanoğlu da Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayacak ilk Türk olarak da tarihe geçecek.

KUPA 2’DE MOURINHO 3. ZAFERİNİ ARAYACAK

Roma, evinde 1-0 mağlup ettiği Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu. Geçtiğimiz sezon Roma’yı Konferans Ligi şampiyonu yapan Jose Mourinho, İtalyan devini bu sezon da Avrupa Ligi’nde finale taşıdı. 2003’te Porto, 2017’de Manchester United ile Avrupa’nın 2 numaralı kupasını kazanan Portekizli efsane, 3. kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

SEVILLA 7. KUPAYI KOVALAYACAK

Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla, normal süresi 1-1 biten rövanş maçını uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak finale çıktı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7. finalinde 7. şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak.

KONFERANS LİGİ’NDE FİNALİN ADI: FIORENTINA-WEST HAM UNITED

West Ham United, evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında AZ Alkmaar’ın konuğu oldu. İngiliz temsilcisi 90+4’üncü dakikada Pablo Fornals’ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Yarı finaldeki diğer maçta ise Basel deplasmanda 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında sahasında Fiorentina’yı konuk etti. Normal süresi Fiorentina’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede İtalyan ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

3 TAKIMIMIZ DA SON 16’DA VEDA ETTİ

2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidebilmesi için ilk 10’a girebilmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde, Başakşehir ile Sivasspor ise Avrupa Konferans Ligi’nde Son 16 Turu’na çıkarken ilk maçlara 31.500 puanla 12. sırada başladık. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı Avusturya’yı geçmeyi amaçlıyorduk. İlk maçlarda Başakşehir’in beraberliğiyle 200 puan aldık, rövanş maçlarına umutlu çıktık ancak başaramadık. Başakşehir, Gent’e, Sivasspor ise Fiorentina’ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe de 2-0’ın rövanşında Sevilla’yı 1-0 mağlup etse de Avrupa defterini kapattı.

TARİHİMİZDEKİ EN İYİ DERECE

Bu sezon Avrupa Kupaları’nda ilk kez Şubat ayını 4 takımla gördük. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’un katkılarıyla; iki sezon sonraki kupalara katılımı ilgilendiren 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık.

BU SEZON EN ÇOK KATKI FENERBAHÇE’DEN GELDİ

Fenerbahçe, bu sezonki performansı ve Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla galibiyetinin ardından ülke puanına en çok katkıyı yapan takım oldu. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ülkemize 4.200 puan kazandırdı. Kanarya, son 5 sezonda en çok puan toplayan ekip unvanını da, galibiyet sonrası gelen 400 puanla kaptı. Sarı-Lacivertliler, toplamda 7.300 puanla zirveye ulaşarak, 7.100 puanlı Galatasaray’ı geride bıraktı.

HANGİ TAKIM KAÇ PUAN KATKI VERDİ?

Avrupa’da bu sezon yarışan 5 temsilcimiz 11.800 puan toplayarak ülkeler sıralamasındaki yerimizi 12. sıraya taşıdı.

Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı;

Fenerbahçe: 19.0 puan

Başakşehir: 17.0 puan

Sivasspor: 10.0 puan

Trabzonspor: 8.5 puan

Konyaspor: 2.5 puan

Şampiyonlar Ligi: 1 Puan

Avrupa Ligi: 26.5 Puan

Konferans Ligi: 31.5 Puan

BİR ALTIMIZDAKİ İSVİÇRE, BASEL İLE DEVAM ETTİ

Genel sıralamada 32.100’le an itibariyle 12. sıradayız. Temsilcilerimizin Avrupa’ya veda ettiği dönem 30.175 puanı bulunan İsviçre, Basel’le Avrupa’da yoluna devam etti. Son 16 Play-Off Turu’nda Trabzonspor’u, Son 16’da Sloven Bratislava’yı, çeyrek finalde Nice’i deviren İsviçre ekibi, yarı finalde Fiorentina ile kozlarını paylaştı.

FIORENTINA’DAN 120+9’DA TÜRKİYE’NİN KADERİNİ ETKİLEYEN GOL

İlk maçı 2-1 kazanan Heiko Vogel’in ekibi, rövanşta evinde hüsrana uğradı. 90 dakikasını 2-1 geride kapatan Basel, 120+9’da Antonin Barak’ı durduramadı. Nefesleri kesen maçı 3-1 kazanan Fiorentina, adını finale yazdırırken Türkiye’nin sıralamada 12. sırada kalmasını sağladı.

2024/25 SEZONUNDA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE 2 BİLET

İtalyanlar’ın final biletini kapmasının ardından İsviçre’nin Türkiye’yi geçme şansı kalmadı. Türkiye, 32.100 puanla 12. sırada yer alırken 31.675 İsviçre 13. sırada kaldı. İsviçre’ye geçilmediğimiz için 2024-25’te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne Play-Off, lig ikincisi 2. ön elemeden katılacak.

TÜRKİYE’DEN AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ’NE KAÇ TAKIM KATILACAK?

Avrupa Ligi’nde Türkiye Kupası’nın sahibi Play-Off’ta, lig 3.’sü Avrupa Ligi 2. ön elemesinde ve lig 4.’sü de Konferans Ligi 2. ön elemesinde boy gösterecek.

13. OLSAK İŞLER DEĞİŞECEKTİ

UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda eğer 13. sıraya düşseydik; Türkiye Kupası şampiyonu, Kupa 2’ye Play-Off yerine 3. ön elemeden başlayacak. Lig 3.’sü ise lig 4.’sü ile birlikte Kupa 3’e 2. ön elemeden start verecek.

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

Süper Lig Şampiyonu: Şampiyonlar Ligi Play-Off

Süper Lig 2.’si: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

Süper Lig 3.’sü: Avrupa Ligi 2. Ön Eleme

Süper Lig 4.’sü: Konferans Ligi 2. Ön Eleme

Türkiye Kupası Şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off

Türkiye kaçıncı sırada? 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste

1. İNGİLTERE – 108.998 PUAN

2. İSPANYA – 92.855 PUAN

3. ALMANYA – 82.481 PUAN

4. İTALYA – 81.783 PUAN

5. FRANSA – 61.164 PUAN

6. HOLLANDA – 59.900 PUAN

7. PORTEKİZ – 56.216 PUAN

8. BELÇİKA – 42.200 PUAN

9. İSKOÇYA – 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA – 34.000 PUAN

11. SIRBİSTAN – 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE – 32.100 PUAN

13. İSVİÇRE – 31.675 PUAN

14. UKRAYNA – 29.500 PUAN

15. ÇEKYA – 29.050 PUAN

11. OLMAK ARTIK YETMİYOR

Bu sıralama, ülkelerin 2024-25 sezonundaki katılımcı sayılarını ve katılımcıların turnuvalara hangi turdan başlayacağını belirleyecek. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için ilk 10’a girmek şart. Kupa 1’in şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi bileti alırsa, ’11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılır’ kuralı 2024’te kaldırılıyor.

YENİ KURAL

Yeni kural gereği, Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, eleme oynayacak takımlar içinde ‘Şampiyonlar Yolu’ndan gelen ve en iyi kulüp puanına sahip takım direkt gruplarda mücadele edecek.