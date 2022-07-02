Firar eden göçmenlerle ilgili açıklama

Osmaniye’de Geçici Barınma Merkezi’nde gece saatlerinde yabancı uyruklu 35 kişilik grup tel örgülerin üzerinden atlayarak firar etti. Osmaniye Valiliği, firar eden 35 kişinin yakalandığını bildirdi.

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde bulunan Geçici Barınma Merkezi’nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kampta bulunan yabancı uyruklu 35 şahıs tel örgülerinin üzerinin atlayarak firar etti.

35 ŞAHIS YAKALANDI

Beldenin dört bir yanına dağılan şahısları bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Belde merkezi ile civarda bulunan mısır tarlaları ile boş arazilerin didik didik aranmasıyla firar eden 35 şahıs yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Haziran ayı itibariyle ülkemiz genelinde yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulamasına başlanmıştır. Bu minvalde Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve Jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır.

*Olayın ilk anında 35 yabancı telleri atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu kamptan firar eden 35 şahıs yakalanmıştır. Geçici Barınma Merkezinde hâlihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. İHA

İlginizi Çekebilir Korkunç olay: 50 mültecinin cesedi kamyonun arkasında çıktı İlginizi Çekebilir Kan donduran mülteci krizi: Cesetler üst üste yığıldı