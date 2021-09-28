Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı iki saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde 2 yerde bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 2 sivilin öldüğünü, 19 sivilin de yaralandığı açıklandı.

Teröristler, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 yerde bombalı saldırı düzenledi. Konuyla ilgili bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor.

* Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz.

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