Fırat Kalkanı’nda iki asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajlarda, “Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” denildi.

KIRIKKALE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Mert Otal’ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu.

Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere “Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum” diyerek evine çıkmak istemedi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.

KIRIKKALE VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Kırıkkale Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Kırıkkale/Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert OTAL, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale’nin evladı şehidimiz Mert Otala Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz” denildi. (DHA)

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