Fırıncı, kalaycı ve kebapçıların sıcakla imtihanı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te fırıncı, kalaycı ve kebapçılar sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle zor şartlarda çalışıyor.

İslahiye ilçesinde vatandaşlar 40 dereceyi aşan sıcak havada park ve piknik alanlarında vakit geçirirken, bazı esnaf da bunaltıcı sıcaklara rağmen ekmek mücadelesi veriyor.

Hatay Bulvarı'nda pide fırını ustası Hakan Korkmaz, gazetecilere, sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Ocak içi 360 derece, dışarısı 40 derece, bu zor şartlarda ekmek parası için çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 15 yıldır kalaycılık yapan Mustafa Bulanma da "70 derece ocağın sıcaklığı altında çalışıyoruz. Ekmeğimizi zor şartlarda kazanıyoruz." ifadesini kullandı.