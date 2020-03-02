Fırıncı market rekabet etti, ekmek 25 kuruş oldu!

Selami Aydın / SÖZCÜ

Denizli’nin Çardak ilçesinde ekmek fiyatları 25 kuruşa kadar düştü, vatandaş evcil hayvanları için de ekmek almaya başladı. İlçede rekabet önce yerel bir fırın ve market arasında başladı. İki esnafın yarışına ulusal market zincirlerinin de katılması ile rekabet daha da kızıştı ve ilçede ekmek bir süre 25 kuruştan satıldı.

EKMEK YETİŞTİREMEDİLER

İndirimli ekmek satışını başlatan ve fiyatı 25 kuruşa kadar düşüren market sahibi Ali Savur rekabetin, ilçedeki fırın sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlıktan başladığını söyledi. Savun ekmeği önce 75 kuruşa ardından 50 kuruşa son olarak da 25 kuruşa düşürdüklerini belirterek, “Vatandaştan çok fazla talep geldi. Ekmek yetiştiremedik. Vatandaş kendisini bıraktı kedisine, köpeğine, tavuğuna ekmek almaya başladı. Günde üç ekmek alanlar 30 ekmek aldı. Akşam işten dönen vatandaş ekmek bulamadı. Yetiştiremedik. Bu nedenle fiyatı yeniden 75 kuruş yaptık” dedi.

FIRINCILAR ODASI İSYAN ETTİ

Çardak’taki rekabet Denizli Fırıncılar Odasını da rahatsız etti. Başkan Bekir Karadaban ilçede ekmeğin maliyetin altında satıldığını söyledi, “Esnaf bir yılda kazanacağı parayı bir ayda bırakıyor” dedi.

Çardak’taki rekabeti takip ettiklerini söyleyen Başkan Karadaban, “Denizli”de 200 gram ekmeğin tavan fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirledik. Bizim belirlediğimiz tarifenin üzerinde satılamaz ama altında satılabilir. Maliyetin altında satıldığına göre başka hesaplar var. Maliyetin altında satış kendi ayağına kurşun sıkmaktır” diye konuştu.