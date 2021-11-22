Fırıncıların da kafası karışık: Zam ilçeden ilçeye değişebilir

Ekmek fiyatlarıyla ilgili fırıncılardan gelen açıklamalar kafa karıştırdı. TEÜS Başkanı Cihan Kolivar’ın ekmeğin Bayrampaşa’da 4, Beşiktaş’ta 5 lira olacağını söylemesinden sonra İTO’ya bağlı fırıncılardan da 230 gram ekmeğin 3 lira olması gerektiği açıklaması geldi.

Fırıncılardan ekmek fiyatlarıyla ilgili çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin ilçeden ilçeye değişerek 4-5 lira arasında satılacağını söylerken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, “Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise kasım ayı ortasında son yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek ekmeğin 3 lira olması gerektiğini belirtti.

‘BEŞİKTAŞ’TA 5, BAYRAMPAŞA’DA 4 TL OLACAK’

İstanbul’da ekmeğe kısa süre önce zam gelmesine rağmen fırıncılar oranı yetersiz buluyor.

TEÜS Genel Başkanı Cihan Kolivar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamasında, ağustos ayında 170 lira olan un fiyatlarının son 15 gün içerisinde 360 lira olduğunu söyledi.

Maliyetlerin kontrol edilemeyecek düzeyde arttığına dikkat çeken Kolivar, yeni fiyatların semtten semte değişeceğini söyledi.

Kolivar, “Ekmek Beşiktaş’ta 5 lira olacak, Bayrampaşa’da 4 lira olacak çünkü Beşiktaş’ta kira 30 bin lira Bayrampaşa’da 6-7 bin lira” dedi.

‘3 LİRA OLMASI DAHA GERÇEKÇİ’

Üsküdar’da fırın işleten aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinde Başkanlık yapan Hasan Demir ise, “Şu an 230 gram ekmek 2,5 TL. Fakat özellikle ekim ayının başından bu yana anormal şekilde un fiyatlarında artış var. Biz ekmek zammını ağustosta talep ettik ama onanması 11 Kasım’da gerçekleşti” dedi.

Talep ve onanması arasında 3 aylık zaman olduğuna, ağustos ayında 170 liraya alınan unun şu an 360 lira olduğuna vurgu yapan Demir, “Bugün itibarıyla 230 gram ekmeğin 3 TL olması gerçekçi bir rakam olur. 4 lira olacağı söylenmiş çünkü artış eğilimi var” diye konuştu. (DHA)



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