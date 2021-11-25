Fırıncının zararı günlük 1.270 TL

Maliyetler altında ezilen fırıncılar her gün büyük zarar ediyor. Kepenk kapatma noktasına geldiklerini ifade eden sektör temsilcileri, acil destek verilmesini bekliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren fırıncılar, günü büyük zararla kapatıyorlar. Ortalama 8 işçinin çalıştığı ve günlük 10 çuval un ile 2 bin 800 ekmek üreten bir fırının üretim maliyeti 6.700 TL’yi aşıyor. Ancak üretilen ekmeğin satışından fırının elde ettiği para ise sadece 5 bin 430 TL. Bu zararı kaldırabilmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, durumun çok vahim bir hâl aldığını, fırınların destek verilmezse kapanacağını belirtti. Tabela vergileri, Bağ-Kur, günlük bayat ekmek iadesi, işçi giysisi, temizlik, ofis giderleri, bayram yevmiyeleri, çöp vergisi gibi daha pek çok giderin de eklenmesiyle bu maliyetin 7 bin 500 TL’yi bulduğunu anlatan Kolivar, “Ekmeği 3 TL’ye de satsak yine kurtarmaz. Fırıncılar borçları yüzünden kaçacak yer arıyorlar” dedi.

EKMEK ÜRETİLEMEZ

Kayıt dışı çalışan ruhsatsız fırınlarla da rekabet etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kolivar, bir an önce tedbir alınmazsa fırıncıların ekmek üretemeyecek duruma geleceklerini kaydetti. Bankaların da fırıncılara kredi vermediklerinden bahseden Kolivar, mevcut durumun sektörü zorla kayıt dışılığa ittiğini vurguladı.

TMO: Un arzında sıkıntı bulunmuyor

Son günlerde un fiyatlarının artmasıyla birlikte arzda sıkıntı haberleri de konuşulmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, unda ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığını açıkladı. TMO ayrıca fiyat artışlarının önüne geçmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

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