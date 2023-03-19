Fırtına aradan sonra esecek!

Milli takım arası Trabzonspor’a ilaç gibi gelecek… Yeni başkan Ertuğrul Doğan, seçimden sonra oyuncu alacaklarının büyük bölümünü ödeyecek, takımla da bir görüşme yapıp sezonun kalanı için futbolcuları motive edecek.

Visca ve Hamsik gibi yıldızlar, 2 haftalık süreçte tam anlamıyla hazır hale gelecek; Trezeguet ve Bakasetas da sakatlıktan dönecek. Bordo-Mavililer, uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadroya yakın şekilde maçlara çıkacak.

Markovic 11’i zorlayacak

Trabzonspor bu iki kritik maça tam kadroya yakın şekilde hazırlanacak. Sakatlıktan yeni dönen Visca ve Hamsik, 2 haftalık periyotta tam anlamıyla fiziksel eksiklerini kapatacak. Tedavileri süren Bakasetas ile Trezeguet de hazır olacak. Adana Demir maçında ilk kez forma giyen yeni transfer Lazar Markovic, kanat rotasyonunda Fırtına’nın elini güçlendirecek bir diğer oyuncu. Bordo-Mavililer’de tek eksik isim; Dorukhan.

Orhan Ak’ın avantajı…

26 Mart’taki seçime kadar takımın başında olacak Orhan Ak’ın, devamında da görevi sürdürmesi yüksek ihtimal. Genç hocanın en büyük avantajı ise uzun bir aradan sonra alternatifli kadroya sahip olunması. Orhan Ak’ın geçiş sürecinde Visca, Hamsik, Bakasetas ve Abdülkadir gibi isimlere düzenli forma vermesi bekleniyor. Tek listeyle seçime girecek olan Ertuğrul Doğan da Ak’a her konuda destek oluyor.

Takımın 2 hedefi var

31 Mart’a kadar 16 milyon Euro’luk ödeme yapması gereken yeni yönetim, ilk etapta oyuncu alacaklarının büyük bölümünü kapatacak. Böylelikle takım sadece sahaya odaklanacak. Ertuğrul Doğan’ın başkan seçildikten sonra futbolcu grubuyla bir toplantı yapıp, sezonun kalan bölümü için takımı motive edeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası’nı kazanıp, Süper Ligi de ilk 3 potasında bitirmeyi hedefliyor.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadı

Trabzonspor’da 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurulda, beklenildiği gibi çoğunluk sağlanamadı. Böylelikle ikinci toplantıda çoğunluk aranmadan seçim gerçekleştirilecek. 25-26 Mart tarihlerindeki genel kurulda, Ertuğrul Doğan tek liste ile seçime girecek. Hayri Gür Spor Salonu’ndaki toplantıya katılımın düşük olacağı öğrenilirken, Doğan’ın yönetim listesi perşembe gününe kadar açıklanacak.

Önce yönetim sonra sponsorluk

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, 16 milyon Euro’luk acil ödemeyi kendi arasında toplayacak. Doğan’ın, ekonomik anlamda güçlü isimleri listeye dahil edeceği öğrenilirken, sonrasında sponsorluk anlaşmaları hızlandırılacak. İlk etapta stat sponsorluğu çözülecek ve buradan 5 milyon Euro gibi bir rakam hedefleniyor. Sezon sonuna kadar toplam ödemeler, 30 milyon Euro civarında.

Naci Ünüvar’ın tercihi Türkiye

Sezon başında Ajax’tan kiralanan Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıkladı. 19 yaşındaki gurbetçi yıldız, “Ay-Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız. Bu hedefim için çok çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Hollanda doğumlu olan Naci, altyaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı’nda görev almıştı.

Bordo-Mavililer yarın başlıyor

Karadeniz ekibi, 1 haftalık iznin ardından bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak ve antrenmanlara başlayacak. Takımın başında yardımcı hoca Orhan Ak yer alacak. Abdullah Avcı’nın ekibindeki Caner Erol (yardımcı antrenör), Atilla Gayberi (fitnees antrenörü) ve Mesut Kabahasanoğlu (performans analisti) görevlerine devam ediyor. Orhan Ak’ın kalması durumunda, teknik ekibe 1-2 takviye yapılması gündemde.